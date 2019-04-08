Bozüyük'te Polis Haftası Etkinlikleri
56 dakika önce
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Polis Haftası ve Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Bilecik
'in Bozüyük
ilçesinde Polis Haftası
ve Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Etkinlikler kapsamında ilk olarak İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Güner tarafından ilçe protokolü ziyaret edildi.
Ardından Merkez Kasımpaşa
Camii'nde şehit polisler ve ebediyete intikal etmiş polislerin ruhlarına okunan Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif'in ardından dualar edildi. Mevlid-i Şerif programına Garnizon Komutanı Bakım Yüzbaşı Murat Günhan, İlçe Jandarma
Komutanı Yüzbaşı Serkan
Aktay, Belediye Başkan yardımcısı Ali Şahinoğlu İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Güner, AK Parti
İlçe Başkanı Hüsnü Ersoy, Kent Konseyi
Başkanı Osman Tekeli
, İlçe Emniyet Müdürlüğü
birim amirleri, emniyet müdürlüğü mensupları ve çok sayıda vatandaş ile şehit aileleri katıldı. Şehit polisler için cemaatle birlikte dualar okundu. Mevlid-i Şerif sonrasında ise cemaate pilav ikram edildi. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 04:42 Kaynak: İHA
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