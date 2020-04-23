Son Dakika › Yaşam › Bozüyük'te Ramazan pidesi fiyatı belirlendi - Son Dakika
Bozüyük'te Ramazan pidesi fiyatı belirlendi
6 saat önce
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Ramazan ayının yaklaşması ile birlikte fiyatı en çok merak edilen besin kaynağı olan Ramazan pidesinin fiyatı belirlendi.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Ramazan ayının yaklaşması ile birlikte fiyatı en çok merak edilen besin kaynağı olan Ramazan pidesinin fiyatı belirlendi. Bozüyük'te bu yıl 300 gram pide 2.50 TL olarak satılacak.
Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Levent tarafından yapılan açıklamada, "Odalarımıza kayıtlı ilçemizde faaliyet gösteren Fırıncı esnaflarımızın yazılı başvuruları üzerine ilçemizde satışı yapılan pide gramaj ve fiyatı tekrar ele alınıp değerlendirilmiştir. Çevre il ve ilçelerde uygulanan pide gramaj ve fiyatları ve yine odamız tarafından daha önceki yıllarda verilen fiyat tarifeleri gramaj başına düşen satış fiyatları da göz önünde bulundurularak odamız yetkili organlarınca yapılan değerlendirme sonucunda 300 gram pide fiyatı 2.50 TL olarak belirlenmiştir" ifadelerini kullandı. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 06:27 Kaynak: İHA
Son Dakika 31 ilde sokağa çıkma yasağı başladı! İşte yasaktan muaf olanlar ve açık olan yerler Yunuslar, İstanbul Ortaköy Sahili'nde görüldü Yasağa uymayıp polisten kaçan genç, duvardan atlarken yakalandı 82 yaşındaki kadın, Atatürk sevgisiyle evini müzeye çevirdi 23 Nisan'da kar sürprizi! Ardahan'da her yer beyaza büründü SPK, sosyal medya üzerinden borsa için yanıltıcı tavsiye veren 5 kişiye 2,6 milyon lira ceza kesti Özel hastanelerin koronavirüs testi oyunu: Test bedava, kıyafet 120 TL Bangladeş'te koronavirüs nedeniyle iş bulamayan anne, saçını satıp bebeğine süt aldı Doğasever vatandaş, koparmanın cezası 72 bin lira olan çiçekle selfie çekti Son yapılan düzenleme ile motosiklet ithalatına getirilen vergiler ürünün fiyatını geçti Unutulmaya yüz tutmuş tahta bacaklar, Dilovası'nda çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı İBB, İstanbul'da çocuk nüfusunun fazla olduğu mahalleleri paylaştı ABD Başkanı Trump'tan ramazan mesajı: Müslümanlara bereketli ve huzurlu bir ramazan diliyorum CNN International Cerrahpaşa Hastanesi'ne girdi, hayran kaldı: Burası ABD ve Avrupa gibi değil Şanlıurfa'daki Balıklıgöl'de bin 200 yıl sonra ilk defa teravih namazı kılınmadı