Bozüyük'te roller değişti

Bilecik Bozüyük ilçesinde erkekler evde otururken kadınlar ve çocuklar bir kafede toplanarak UEFA Euro 2020 elemelerinde İzlanda ile karşılaşan Türkiye milli takım karşılaşmasını izlediler.



2020 Avrupa Şampiyonası Elemelerinde A Milli Futbol takımımızın İzlanda ile oynadığı maçı izlemek için kafede toplanan kadınlar ve çocuklar, hem milli futbol takımımıza destek oldular hem de yapılan satışlardan elde edilen gelirle ihtiyaç sahibi çocuklara katkı sağladılar.



Bozüyük ilçesindeki kadınlar alışık olduğumuz görüntünün aksine farklı bir olaya imza attılar. Genellikle erkeklerin futbol karşılaşmalarını kahve veya kafelerde izlediği günümüzde Bozüyüklü kadınlar toplanarak Şeyh Şamil Kafede Türkiye milli takımının İzlanda ile karşılaşmasını izlediler.



Kafenin maç süresince erkeklere kapalı olması nedeniyle erkekler karşılaşmayı evlerinde izlemek zorunda kaldılar. Türkiye-İzlanda karşılaşmasını izlemeye gelen kadınlar ve çocuklar, maç öncesi saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşını okudular. Kadınlar, daha sonra A Milli Futbol Takımımızın asker selamı vermesinden dolayı UEFA'nın açtığı soruşturmasına tepki göstermek için asker selamı verdiler. Maçı izleyen yaklaşık 70 kadın, 90 dakika boyunca ellerindeki Türk Bayraklarını sallayarak milli takım için tezahüratta bulundular.



Bozüyüklü kadınlarla birlikte, milli duruş sergilemek olan bir etkinliğe imza attıklarını belirten Güneşspor Kulübü Kadın Kolları Başkanı Kısmet Sağlam, "Hiçbir siyasi oluşum gözetmeden etkinliğimize siyasi görüşü ne olursa olsun duruşu milli olsun diyerek tüm hanımlarımızı davet ettik. Bu gece milli maçı izlemeye gelen her kadından Bozüyük'te bulunan bir ilköğretim okulunun yeni yapılan kütüphanesine ilkokul düzeyinde kitaplar getirmelerini rica ettik. Oradaki minik yavrularımızın okumalarında bir desteğimiz olsun dedik. Ayrıca karşılaşma boyunca maçı izleyenlerin yedikleri ve içtiklerinin ücretini kafe sahibi ihtiyaç sahibi çocuklar için bağış yaptı. Bu bir ilkti, ama son olmayacak. Bundan sonra erkekler evde biz dışarıda maçları izlemeye devam edeceğiz. Euro 2020 finallerine katılmaya hak kazandığımız için de çok mutluyuz" dedi. - BİLECİK