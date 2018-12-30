Son Dakika Haberleri: Bozüyük'te 'Sabah Namazı Buluşmaları'

Bozüyük'te 'Sabah Namazı Buluşmaları'

1 saat önce

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 'Sabah Namazı Buluşmaları' Yeni Mahalle Sümerler Camii'nde gerçekleştirildi.

Bozüyük'te 'Sabah Namazı Buluşmaları', System.String[]
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 'Sabah Namazı Buluşmaları' Yeni Mahalle Sümerler Camii'nde gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'nın katılımlarıyla her hafta farklı camilerde düzenlenen 'Sabah Namazı Buluşmaları' bu hafta sonu Yeni Mahalle Sümerler Camii'nde gerçekleşti. Sabah namazında Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya ve mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Camide hep birlikte sabah namazının kılınmasının ardından cemaate sıcak çorba ikramı yapıldı. Burada bir süre vatandaşlarla sohbet eden ve gençlerle görüşen Başkan Bakıcı, sabah namazı buluşmalarını her hafta farklı bir camide gerçekleştirdiklerini belirterek "Rabbim cümlemizin ibadetlerini kabul buyursun. Sabah namazı buluşmaları vesilesi ile vatandaşlarımız ile birlikte oluyoruz. Onlarla fikir alış verişinde bulunuyoruz" dedi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 03:30 Kaynak: İHA

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