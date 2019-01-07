Bozüyük'te "Sabah Namazı Buluşmaları"
30 dakika önce
Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'nın katılımları ile gerçekleştirilen ve 4 yıldır devam eden 'Sabah Namazı Buluşmaları' Fatih Camii'nde devam etti.
Bozüyük
Belediye Başkanı Fatih Bakıcı
'nın katılımları ile gerçekleştirilen ve 4 yıldır devam eden 'Sabah Namazı Buluşmaları' Fatih Camii
'nde devam etti.
Bozüyük'te bu hafta Yediler Mahalle Fatih Camii'nde yapılan Sabah Namazı Buluşmasında Belediye Başkanı Fatih Bakıcı sabah namazını kalabalık bir cemaat ile birlikte eda etti. Sabah namazının ardından ise vatandaşlara cami bahçesinde Bozüyük Belediyesi tarafından hazırlanan çorbalar ikram edildi. Programa Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'nın yanı sıra İlçe Müftüsü Mustafa Topal
, AK Parti Belediye Meclis Üyesi ve Diş Hekimi Sinan Urhal, mahalle sakinleri ve cami cemaati katıldı. Cami bahçesinde cemaat ve mahalle sakinleri ile bir süre sohbet eden Başkan Bakıcı buluşmaların her hafta farklı camide düzenlendiğini belirterek "Sabah namazı buluşmalarımızda cami cemaati ve mahalle sakinleri ile hem sohbet ediyoruz, hem değerlendirme yapıyoruz. Aynı zamanda çalışmalarımızda eksikliklerimiz varsa bunu bire bir vatandaşlarımızın kendilerinden dinliyoruz. Birliğimiz daim olsun" dedi.
Sabah namazında camiye gelen gençlerle de yakından ilgilenen Başkan Bakıcı onlarla sohbet etti. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 10:51 Kaynak: İHA
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