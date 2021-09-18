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Bozüyük'te şap aşısı yapılmaya başlandı - Son Dakika

Bozüyük'te şap aşısı yapılmaya başlandı

18.09.2021 14:59
Bozüyük'te şap aşısı yapılmaya başlandı, System.String[]

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığının "Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Genelgesi" doğrultusunda 2021 yılı Sonbahar dönemi şap aşısı uygulaması başladı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığının "Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Genelgesi" doğrultusunda 2021 yılı Sonbahar dönemi şap aşısı uygulaması başladı.

Bozüyük merkez ve köylerinde bulunan 6 bin 154 adet büyükbaş hayvana şap hastalığına karşı mücadele kapsamında Bozüyük İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü hayvan sağlığı ekiplerince 2 ay süre ile aşı yapılacağı kaydedildi. Şap Hastalığının yanı sıra yıl boyu büyükbaş hayvanlarda LCD (Sığır Çiçek Hastalığı) ve Brusella hastalığına karşı aşılama çalışmalarının da devam ettiği belirtildi.

Ayrıca büyükbaş hayvan kimliklendirme kapsamında ilçede yeni doğmuş tüm buzağılara küpe takılarak kayıt altına alındı. Şap aşısının ülke genelinde büyük ekonomik kayıplara neden olan şap virüsünden korunmak için uygulandığı ifade edildi. Hastalığın hızlı bir yayılıma sahip olduğu sığırlarda kalıcı olabilen verim düşüklüğü ve değer kaybı gibi çeşitli olumsuzluklara sebep olmakla birlikte yayılımı ve etkisi itibariyle özellikle süt ve besi sığırcılığına büyük darbe vurduğu bildirildi. - BİLECİK

Bozüyük'te şap aşısı yapılmaya başlandı
Bozüyük'te şap aşısı yapılmaya başlandı
Bozüyük'te şap aşısı yapılmaya başlandı

Hisarcık, Bozüyük, Bilecik, Tarım, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Bozüyük'te şap aşısı yapılmaya başlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bozüyük'te şap aşısı yapılmaya başlandı - Son Dakika
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