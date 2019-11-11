Son Dakika Haberleri: Bozüyük'te sedir fidanları toprakla buluştu
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Bozüyük'te sedir fidanları toprakla buluştu

7 saat önce

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan ağaçlandırma kampanyası Bozüyük'te de büyük karşılık buldu.

Bozüyük'te sedir fidanları toprakla buluştu, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan ağaçlandırma kampanyası Bozüyük'te de büyük karşılık buldu.


81 İlde başlatılan eş zamanlı kampanya kapsamında Bozüyük Küme Evler Karayolları arkasında bulunan araziye sedir fidanları dikildi Düzenlenen etkinliğe Bozüyük İlçe Kaymakamı Hasan Yaman, Bozüyük Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çepni, Belediye Başkan Vekili İlter Kalkan, Bozüyük İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Serkan Aktay, Orman Genel Müdürlüğü, Bozüyük Belediyesi ve Adalet Bakanlığı personeli katıldı. Ağaçlandırma etkinliğinde fidanları toprakla buluşturan protokol üyeleri ardından emeği geçen herkese teşekkür ederek, ülkemizdeki ağaç popülasyonunun önemine değindiler. - BİLECİK

Hasan Yaman, Bozüyük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 03:44 Kaynak: İHA
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