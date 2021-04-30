Bozüyük'te seferler seyreltilmiş olarak devam edecek - Son Dakika

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde tam kapanma süreciyle birlikte Bilecik ve Eskişehir'e yapılan otobüs seferlerinin yüzde 50 kapasite ile seyreltilmiş olarak devam edeceği belirtildi.

Bozüyük-Eskişehir ve Bozüyük-Bilecik seferlerinin günde üç sefer olmak üzere yüzde 50 kapasite ile seyreltilmiş olarak devam edeceği belirtildi.

Bozüyük'ten Eskişehir'e gün içerisinde saat 07.00, 12.30 ve 17.00'de olmak üzere üç sefer düzenleneceği, dönüş seferlerinin ise 08.30, 14.00 ve 18.30'da gerçekleşeceği kaydedildi. Diğer taraftan Bozüyük'ten, Bilecik'e gün içerisinde 08.00, 12.00 ve 17.00 saatlerinde üç sefer düzenleneceği aktarıldı. Dönüş seferlerinin ise 09.00, 15.00 ve 18.00 saatlerinde olacağı öğrenildi.

Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için seyahat izin belgelerini yanında bulundurmaları maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaları da istendi. - BİLECİK