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Bozüyük'te şehit Abdulhamit Bilgen için Mevlid-i Şerif okundu

6 saat önce

Suriye'de, Zeytindalı Harekat Bölgesi'nde Azez'e yakın Tel Rıfat'taki Türk Silahlı Kuvvetleri üssüne terör örgütü mensuplarınca düzenlenen havan saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdulhamit Bilgen için Mevlid-i Şerif okundu.

Bozüyük'te şehit Abdulhamit Bilgen için Mevlid-i Şerif okundu, System.String[]

Suriye'de, Zeytindalı Harekat Bölgesi'nde Azez'e yakın Tel Rıfat'taki Türk Silahlı Kuvvetleri üssüne terör örgütü mensuplarınca düzenlenen havan saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdulhamit Bilgen için Mevlid-i Şerif okundu.


Şehit Piyade Uzman Çavuş Abdulhamit Bilgen'in ailesi tarafından Bozüyük Belediyesi Yeni Mahalle Konağı'nda okutulan mevlide Kaymakam Hasan Yaman, Vali Yardımcısı Akın Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Yzb. Serkan Aktay, İlçe Müftüsü Mustafa Topal, Kent Konseyi Başkanı Nurettin Oydu, siyasi parti temsilcileri, şehit Abdülhamit Bilgen'in babası Mustafa Bilgen, şehidin yakınları ve pek çok vatandaş katıldı. Okunan Mevlid-i Şerif'in ardından başta şehit Piyade Uzman Çavuş Abdülhamit Bilgen olmak üzere tüm şehitlerimiz için dualar edildi. - BİLECİK

Bozüyük, Azez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 11:25 Kaynak: İHA
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