Bozüyük'te Şehit Piyade Uzman Çavuş Ünal Demir Parkı Açıldı

Kuzey Irak 'ta emniyet unsurları ile terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ünal Demir 'ın adının verildiği park açıldı. Bilecik 'in Bozüyük ilçesinde TOKİ Konutları'ndaki açılış töreninde öğle namazı öncesinde şehitler için mevlit okutulup, dualar edildi.Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı , yaptığı konuşmada, Sarıkamış şehitlerini rahmet ve minnetle andı.Sarıkamış şehitlerinin anıldığı bu günde açılış gerçekleştirmenin de anlamlı olduğunu belirten Bakıcı, şöyle konuştu:"Bizler için önemli olan sadece belirli günlerde belirli zamanlarda bizim için kutsal saydığımız kişileri anmak değil, onları her an anmamız gerektiğini dile getirmeye çalışıyoruz. İşte bu gün burada da parkımızın önünden geçen her vatandaşımız şunu iyi bilecek ki burada sadece bir şehidimizin ismi değil Bozüyük'te 24 tane şehidimizin olduğunu ve bu vatan için canını seve seve gözünü kırpmadan, bayrak inmesin, ezan dinmesin diyerek canını feda ettiler. İşte bu parkta yoldan geçen herkesin tüm şehitlerimize dua etmesi için yapıldı."Konuşmaların ardından kurdele kesilerek parkın açılışı gerçekleştirildi.Törenin ardından abidelere karanfil bırakılıp, şehitler adına dikilen selvi ağaçlarına isimlerinin yazdığı plaketler çakıldı.