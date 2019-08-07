Son Dakika Haberleri: Bozüyük'te "Şehitlere Saygı Futbol Turnuvası" sona erdi
Son Dakika Yaşam Haber

Bozüyük'te "Şehitlere Saygı Futbol Turnuvası" sona erdi

52 dakika önce

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Cihangazi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen "Şehitlere Saygı Futbol Turnuvası" final karşılaşmasıyla sona erdi.

Bozüyük'te
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Cihangazi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen "Şehitlere Saygı Futbol Turnuvası" final karşılaşmasıyla sona erdi. Turnuvanın şampiyonu Yeşildağ takımı oldu.

Turnuva şehitler için okutulan mevlit programı ile başladı. Yarı final karşılaşmasında yenişemeyen Köklük ve Tahıl Arkası takımları turnuvanın 3.'sü oldular. Turnuvanın final karşılaşmasının startı şehit babaları tarafından verilirken karşılaşma sonrasında dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları verildi. Dernek Başkanı Abdül Ekinay "Derneğimiz tarafından düzenlenen 5.Geleneksel Şehit Astsubay Fikret Son ve Şehit Er Mahmut Ekinay turnuvasını tamamlamış bulunmaktayız. Tüm takımları tebrik ediyoruz. Turnuvamızın centilmence tamamlanması noktasında emek sarf eden tüm takımlara teşekkür ediyorum. Şehitlerimize değer verip bizi yalnız bırakmayanlara sonsuz teşekkür ederiz" dedi.

Turnuvada dereceye giren takımlar kupa töreni sonrasında taraftarları ile birlikte mutluluklarını doyasıya yaşadılar. - BİLECİK
Bilecik, Bozüyük, Futbol, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 11:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Roman Neustadter'in yeni takımı belli oldu
Erkenci Kuş'un yapımcısı dizinin neden final yaptığını açıkladı: Tatil onların da hakkı 16,4 milyon kişiye bayram erken gelecek! Ödemeler bu hafta yapılacak HDP Eş Genel Başkanı Temelli: 2020 erken seçim getirir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.8.2019 12:38:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bozüyük'te "Şehitlere Saygı Futbol Turnuvası" sona erdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]