Bozüyük'te şehitlere saygı yürüyüşü düzenlendi - Son Dakika

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurları tarafından düzenlenen hain hava saldırısında şehit düşen askerler için saygı yürüyüşü düzenlendi.
15 Temmuz Şehitler Parkı'nda toplanan vatandaşlar, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları atarak Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.
Meydanda şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Saldırıda yaralanan Uzman Çavuş Ayhan Ertemiz, Mehmetçik'e verilen desteğin mücadeleye güç kattığını belirtti.
Daha sonra şehitler için dua edildi.