Bozüyük'te şehitlere saygı yürüyüşü düzenlendi - Son Dakika

Daha sonra şehitler için dua edildi.

Bilecik 'in Bozüyük ilçesinde, Suriye 'nin İdlib kentinde rejim unsurları tarafından düzenlenen hain hava saldırısında şehit düşen askerler için saygı yürüyüşü düzenlendi.

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