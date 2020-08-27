Bozüyük'te silahla yaralama - Son Dakika

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde iddialara göre alacak verecek davası yüzünden çıkan tartışmada bir kişi ayaklarından silah ile vurulurken, olayın şüphelisinin firari olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, olay eski sanayi sitesinde akşam saatlerinde meydana geldi. İddialara göre Y.K. isimli şüpheli ile henüz ismi öğrenilemeyen şahıs arasında iddiaya göre alacak verecek davası yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesi sonucunda Y.K. isimli şüpheli yanında getirdiği silahı ateşleyerek diğer şahısı ayaklarından vurdu. Olay sonrasında 112 Acil Sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, buradaki ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi yoğun bakım ünitesine sevk edildi.

Olayın şüphelisi Y.K.'nın olay yerinden aracıyla hızla uzaklaştığı ve bir müddet sonra aracını da park ederek kayıplara karıştığı kaydedildi. Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince firari Y.K'nın yakalanması için çalışmaların devam ettiği kaydedildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın devam ettiği belirtildi. - BİLECİK