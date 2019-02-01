Bozüyük'te Sinema Günleri 12 Bin Çocuğu Mutlu Etti

Bozüyük Belediyesi tarafından çocuklara karne hediyesi olarak düzenlenen ve yoğun ilgi ile gören çocuk sinema günleri sona erdi.

Bozüyük Belediyesi tarafından çocuklara karne hediyesi olarak düzenlenen ve yoğun ilgi ile gören çocuk sinema günleri sona erdi. Yarı yıl tatili boyunca süren ve her gün bir birinden güzel filmlerle buluşan 12 bin minik, eğlenceli ve güzel bir tatil geçirdi.



Geleceğin teminatı çocukların eğitime olduğu kadar onların sosyal, kültürel ve sportif ihtiyaçlarını da karşılamaya özen gösteren Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı tarafından birinci yarı yıl boyunca derslerine çok çalışan ve dinlenmeyi hak eden öğrencilere karne hediyesi olarak düzenlenen eğlenceli sinema etkinliğini minikler yine çok sevdi. Yarı yıl tatili boyunca Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'nde yapılan etkinlikte 13 gün boyunca birbirinden güzel 10 çocuk filmi 30 seansta gösterime girerek çocuk izleyicisi ile buluştu. Özenle seçilen ve zihin gelişiminde çok önemli bir yeri olan hayal gücünün gelişmesine yardımcı olan filmler çocuklara aynı zamanda salonda sinema izleme keyfini de yaşattı. Bu yıl 4.'sü düzenlenen etkinlikte minik sanat severler stres atarak heyecanlı ve güzel dakikalar yaşarken sevdikleri çizgi film kahramanları ile maceradan maceraya koştular.



Her seansın dolu olduğu ve yaklaşık olarak 12 bin çocuğun katılım sağladığı etkinlikte bazı filmler izlenme rekorları kırarken salon dışındaki ekranlardan da izlendi. - BİLECİK

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