Bozüyük'te Sokak Hayvanları Yalnız Değil
26 dakika önce
Bilecik'in Bozüyük Belediyesi, çetin kış şartlarında doğada yaşamlarını sürdüren kuşları beslemek amacı ile ilçe genelinde çeşitli noktalara yem bıraktı.
Bilecik
'in Bozüyük
Belediyesi, çetin kış şartlarında doğada yaşamlarını sürdüren kuşları beslemek amacı ile ilçe genelinde çeşitli noktalara yem bıraktı.
Yem bırakma işlemi Mezbaha Müdürlüğü personeli tarafından kar yağışının başlaması ve havaların soğuması ile birlikte olası kuş ölümlerinin önüne geçebilmek için kuşların yoğun olduğu bölgeler tespit edilerek yapıldı. Kuşların yanı sıra sokak hayvanları için de devam eden çalışmalar kapsamında Yeşilkent Mahallesi
, 4 Eylül
Mahallesi ve Cumhuriyet Meydanı
gibi ilçe genelinde belirlenen çeşitli noktalarda bulunan mama kaplarına sahipsiz köpekler için mama bırakıldı.
Yapılan çalışmaların doğal dengenin korunması amacıyla yapıldığını belirten ekipler sokak hayvanları için mama kaplarının düzenli olarak doldurulduğunu, kar örtüsü tamamen kalkana kadar da yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar için yem bırakma işleminin devam edeceğini belirttiler. Çalışma özellikle vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 05:54 Kaynak: İHA
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