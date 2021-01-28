Bozüyük'te son bir yılda yaşanan asayiş olaylarının verileri basınla paylaşıldı - Son Dakika

Bozüyük'te son bir yılda yaşanan asayiş olaylarının verileri basınla paylaşıldı

28.01.2021 10:27
Bozüyük'te son bir yılda yaşanan asayiş olaylarının verileri basınla paylaşıldı, System.String[]

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından son bir yıl içerisinde gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili veriler paylaşıldı.

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından son bir yıl içerisinde gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili veriler paylaşıldı.

Emniyetten yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahıs ve organizasyonların deşifresine yönelik olarak yapılan çalışmalarda 216 şüpheliye işlem yapıldığı kaydedildi.

Bu çalışmalarda 18 kişinin tutuklandığı ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Çalışmalarda 219,80 gram eroin, 147,16 gram esrar, 184,59 gram metamfetamin, 1.40 gram kenevir tohumu, 1 adet hassas terazi, 1 kök Hint keneviri, 115 adet ecstacy, 65,91 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 12,53 gram skunk, 3,70 gram salvia, 19 adet sentetik ecza ele geçirilmiştir. Ayrıca 4 adet ruhsatsız tabanca, 64 adet tabanca fişeği, 1 adet satır ile 1 adet döner bıçağına el konulmuştur."

Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin, asayiş suçları ve arananlara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde son bir yıl içerisinde 19 evden hırsızlık olayını aydınlattığı, bu olaylarda 15 kişinin yakalandığı belirtildi.

İlçede, 200 aranması olan kişinin yakalanarak adli makamlara sevk edildiği, bu şahıslardan 91'inin tutuklandığı aktarılan açıklamada, "19 işyerinden hırsızlık olayı aydınlatılmış, bu olaylarda 25 şahıs yakalanmış ve 1 şahıs tutuklanmış, 24 açıktan hırsızlık olayı aydınlatılmış, bu olaylarda 25 şahıs yakalanmış, 4 oto hırsızlığı olayı aydınlatılmış, bu olaylarda 3 şahıs yakalanmış, 6 bisiklet/motosiklet hırsızlığı olayı aydınlatılmış, bu olaylarda 6 şahıs yakalanmış, 15 yağma olayı aydınlatılmış, bu olaylarda 19 şahıs yakalanmış, 5 silahla yaralama olayı aydınlatılmış, bu olaylarda 8 şahıs yakalanmış, 5 adet silah ele geçirilmiş ve 2 şahıs tutuklanmış, 13 bıçakla yaralama olayı aydınlatılmış, bu olaylarda 52 şahıs yakalanmış ve 14 bıçak ele geçirilmiştir." bilgileri paylaşıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Bozüyük, Asayiş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bozüyük'te son bir yılda yaşanan asayiş olaylarının verileri basınla paylaşıldı - Son Dakika


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