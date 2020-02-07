Bozüyük'te Tarım Kredi Kooperatif Marketi açıldı - Son Dakika
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Bozüyük'te Tarım Kredi Kooperatif Marketi açıldı

6 saat önce

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde geçtiğimiz günlerde faaliyete geçen Tarım Kredi Kooperatifleri Marketinin resmi açılışı Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürü Fahrettin Poyraz'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Bozüyük'te Tarım Kredi Kooperatif Marketi açıldı, System.String[]

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde geçtiğimiz günlerde faaliyete geçen Tarım Kredi Kooperatifleri Marketinin resmi açılışı Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürü Fahrettin Poyraz'ın katılımıyla gerçekleştirildi.


İsmet İnönü Caddesi üzerinde Orman İşletme Müdürlüğü karşısındaki Tarım Kredi Kooperatifleri Market'in açılışına Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürü Fahrettin Poyraz'ın yanı sıra Genel Müdür yardımcıları, çevre illerin Bölge Müdürleri, Kaymakam Hasan Yaman, bazı daire müdürleri, Osmaneli Belediye Başkanı Münir Şahin, Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna, AK Parti İlçe Başkanı Hüsnü Ersoy ve vatandaşlar katıldı.


Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, beraberindekilerle birlikte marketin içerisini gezdi. Market içerisinde satışa sunulan ürünler hakkında çeşitli bilgiler veren Genel Müdür Poyraz, bölgesel ürünlerinde mağazalarda yerini aldığını söylerken, kaliteli ürünlerin satışa sunulduğunu bunun yanı sıra üreticiden alınan mahsullerin doğrudan aracısız olarak marketlerde satıldığının altını çizdi.


Poyraz, Bozüyük'te 52'incisi açılan Tarım Kredi Kooperatif Market ile ilgili olarak, "Bugün Bilecik'imiz de Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraki olan Tarım Kredi Birliği Şirketi'nin Tarım Kredi Kooperatifleri marketinin 49.sunu açtık. Bozüyük'te de 52.'sini açıyoruz. O kadar hızlı market açıyoruz ki bugün Bilecik ile Bozüyük marketleri açılışı arasında ülke genelinde 2 market daha açtık. Dolayısıyla Bozüyük'teki marketimiz 52.'inci oldu. Türkiye genelinde 500 hedefimiz devam ediyor. Tarım Kredi Kooperatifleri; 17 bölge müdürlüğü, 1625 kooperatif, 204 şube ve yaklaşık 8 bin 500 çalışanıyla Türk çiftçisinin ve Türk milletinin hizmetinde olan ve yine sermayesinin tamamı millete ait olan bir kuruluş. Biz bir taraftan çiftçilerimizin ihtiyacı olan tarımsal girdileri sağlarken, bir taraftan da çiftçilerimizin ürettiği ürünlerin bir kısmını kendi tesislerimizde bir kısmını da anlaşmalı tesislerde işleterek tüketicilere sunuyoruz. Şu anda Türkiye genelinde Kredi Yurtlarda kalan tüm öğrencilerimizin gıda ihtiyaçlarını biz karşılıyoruz, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ana tedarikçisi yine biziz, cezaevleri, iş yurtlarından tutun da pek çok üniversite ve kamu kuruluşlarının da bu anlamda sağlıklı ve kaliteli gıdaya ulaşması noktasında tedarikçi konumundayız" dedi.


"Kalite standardı getirme noktasında bir iddiamız var"


Poyraz, "Çok kısa bir süre önce başlattığımız çalışmayla ortaklarımızdan, çiftçilerimizden aldığımız ürünleri doğrudan doğruya millete ulaştıracak, insanımıza ulaştıracak bir yapılanma işine gidiyoruz. Şundan emin olabilirsiniz iki prensibimiz var bu işi yaparken, bir tanesi hedef olarak kendimize bir fiyat regülasyonu koyduk. Yani piyasadaki gıda tüketim malzemeleri içinde Tarım Kredi ürünleri fiyat noktasında bir skala oluşturacak ama bunu yeterli görmüyoruz. Aynı zamanda fiyatın yanında da kalite standardı anlamında kendimize prensip belirledik. Kalite standardı getirme noktasında bir iddiamız var. Zaman zaman şu hata yapılıyor; 'marketinize girdik, fiyatlarını biraz ucuz bekledik ama o kadar da ucuz görmedik' deniyor, eğer kıyaslamayı kaliteyi de esas alacak şekilde yaparsanız biz şu iddiadayız: 'Şu kalitedeki en ucuz ürün bizdedir' bunu bakliyattan tutun, süt ve süt ürünlerine kadar her tür üründe biz bu iddiayı sürdüreceğiz ama Türkiye'de her köşe başına bir market taşıyalım gibi bir iddiamız da yok. Hedef olarak kendimize 500 marketi koyduk, 500 marketi açtıktan sonra soluklanacağız, 'bütün marketler bizim ortağımız' sloganıyla şu anda Türkiye genelinde zaten 32 bin markete kendi ürünlerimizi gönderiyoruz. Açtığımız bu marketin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.


Ardından söz alan Kaymakam Hasan Yaman da Tarım Kredi Kooperatifleri Marketin ilçeye kazandırmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek vatandaşın kaliteli ürünleri uygun fiyata alabilecekleri güzel bir mekan olduğu kaydetti. Emeği geçen herkese teşekkür etti. İlçe Müftüsü Mustafa Topal tarafından yapılan duaların ardından Tarım Kredi Kooperatifleri Market'in açılış kurdelesi kesildi. - BİLECİK

Bozüyük, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 06:52 Kaynak: İHA
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