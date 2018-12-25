Bozüyük'te Taşımalı Eğitime Bir Gün Ara Verildi
7 dakika önce
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, kar yağışı sebebi ile taşımalı sistemle öğrenim gören öğrenciler için okullar bir gün süreyle tatil edildi.
Bilecik
'in Bozüyük
ilçesinde, kar yağışı sebebi ile taşımalı sistemle öğrenim gören öğrenciler için okullar bir gün süreyle tatil edildi.
Bozüyük ilçesinde bugün sabah saatlerinden itibaren ilçe genelinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle ilçeye bağlı belde ve köylerin yüksek kesimlerindeki kar yağışının ulaşımda meydana getirebileceği aksaklıklar nedeniyle taşımalı olarak eğitim verilen okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildi. Yapılan açıklamada, kar yağışının en çok etkili olduğu ilçeye bağlı köylerde taşımalı sistemle eğitim gören öğrenciler için, yarın (26 Aralık
2016 Çarşamba
) okulların bir gün süreyle tatil edildiği açıklandı. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 04:58 Kaynak: İHA
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