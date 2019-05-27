Son Dakika Haberleri: Bozüyük'te tefeci ve uyuşturucu operasyonu, 6 gözaltı

Bozüyük'te tefeci ve uyuşturucu operasyonu, 6 gözaltı

3 saat önce

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, İl ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ortaklaşa düzenlenen operasyonlarda tefecilik ve uyuşturucu satıcılığı yaptığı iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Bozüyük'te tefeci ve uyuşturucu operasyonu, 6 gözaltı, System.String[]
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, İl ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ortaklaşa düzenlenen operasyonlarda tefecilik ve uyuşturucu satıcılığı yaptığı iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele(KOM) ekiplerinin sabah saatlerinde eş zamanlı olarak düzenlediği operasyonlarda iki ayrı tefeci ve uyuşturucu çetesi olduğu iddia edilen şüphelilerin adreslerine baskın yapıldı. Gerçekleştirilen ilk operasyonda K.A ile İ.Y. isimli şüpheliler, tefecilikten Ç.B. isimli şüpheli uyuşturucu satıcılığından gözaltına alınırken, ikinci operasyonda ise S.K, E.S. ve S.B. isimli tefeci grubu gözaltına alındı.

Diğer yandan şahısların ikamet ve işyerlerinde yapılan aramalarda; 2 adet kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkıdan bozma tabanca, 282 adet tabanca fişeği, 21 adet çeşitli ebatlarda av tüfeği fişeği, 7 adet kurusıkı tabanca fişeği 1 gram kubar esrar, 2 adet not defteri, 1 adet ajanda, 1 adet tapu, 8 adet dekont ve 2 adet senet ele geçirildi. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 12:14 Kaynak: İHA
3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bursa'da Bin Polisle Dev Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı Bursa'da 2 bin polis ile uyuşturucu operasyonu Düzce'de Yolcu Otobüsü Traktörle Çarpıştı: 1 Ölü, 12 Yaralı İstanbul'da İftar Saatinde Kafeye Kurşun Yağdırıp Kaçtı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.5.2019 15:50:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bozüyük'te tefeci ve uyuşturucu operasyonu, 6 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]