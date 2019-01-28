Bozüyük'te Trafik Kazası: 1 Yaralı
56 dakika önce
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu bir kişi yaralandı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu bir kişi yaralandı.
İstanbul'dan Bozüyük'e giden İbrahim Ö'nün (32) kullandığı 54 RL 750 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu açık cezaevi yakınında refüjdeki bariyerlere çarptı.
Kazada yaralanan sürücü İbrahim Ö, sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 03:05 Kaynak: AA
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