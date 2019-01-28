Son Dakika Haberleri: Bozüyük'te Trafik Kazası: 1 Yaralı

Bozüyük'te Trafik Kazası: 1 Yaralı

56 dakika önce

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

Bozüyük'te Trafik Kazası: 1 Yaralı, System.String[]
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

İstanbul'dan Bozüyük'e giden İbrahim Ö'nün (32) kullandığı 54 RL 750 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu açık cezaevi yakınında refüjdeki bariyerlere çarptı.

Kazada yaralanan sürücü İbrahim Ö, sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 03:05 Kaynak: AA

İstanbul, Bilecik, Bozüyük, Güncel
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