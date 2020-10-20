Bozüyük'te trafik polislerinden karayolunda Covid-19 denetimi - Son Dakika

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde trafik polisleri toplu taşıma araçlara başta olmak üzere taksi ve okul servislerine yönelik Korona virüs (Covid-19) denetimi yapıldı.

İlçenin birçok noktasında eş zamanlı yapılan denetimlerde, kapalı pazar, terminal, şehir içindeki taksi durakları, seyir halinde araçlar ve okul servisleri yönelik polis tarafından denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde 20 taksi, 50 dolmuş, 25 otobüs ve 5 okul servisi denetlenirken sürücüler ve yolcuların Covid-19 tedbirleri kapsamında maske takıp takmadığı ve sosyal mesafe kuralına uyup uymadığı kontrol edildi. Ayrıca HES kodu sorgulamaları da yapılarak istenilen kurallara uyulması noktasında gerekli uyarılar yapıldı. - BİLECİK