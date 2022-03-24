Bozüyük'te Türkiye Dart Şampiyonasında başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi - Son Dakika

Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Türkiye Dart Şampiyonası Genç Erkekler kategorisinde Türkiye birincisi olan öğrencilere ödül verdi.

Özel Bozüyük Sınav Koleji öğrencileri, 20- 22 Mart 2022 tarihlerinde Konya'da gerçekleştirilen Okul Sporları Genç Erkekler Dart Yarışmalarında Türkiye 1'incisi oldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Demir, şampiyonada başarılı olan antrenör ve öğrencileri ödüllendirdi.

Öğrencilerin tarihi bir başarıya imza attığını belirten Demir, öğrencilerin Bilecik'te bu alanda birinciliği elde eden ilk takım olduklarını belirtti.

Demir, başarıda emeği olan antrenör Özlem Torunlar, Beden Eğitimi Öğretmeni Okan Oydu, Okul Müdürü Nagihan Avcı, Kurucu Temsilcisi Ömer Boğaz ve öğrenciler Özcan Karagöz, Mustafa Kılıçkaya, Ahmet Kayra Çivici, Batuhan Kırlı'ya Türkiye Kupası ve birincilik başarı belgelerini takdim etti.