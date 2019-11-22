Son Dakika Haberleri: Bozüyük'te uyuşturucu ile mücadele kararlılıkla sürüyor
Son Dakika 3. Sayfa Bozüyük'te uyuşturucu ile mücadele kararlılıkla sürüyor - Son Dakika

Bozüyük'te uyuşturucu ile mücadele kararlılıkla sürüyor

6 saat önce

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde uyuşturucu maddeyle mücadelesini kararlılıkla sürdüren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir başarılı çalışmaya daha imza attı.

Bozüyük'te uyuşturucu ile mücadele kararlılıkla sürüyor, System.String[]

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde uyuşturucu maddeyle mücadelesini kararlılıkla sürdüren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir başarılı çalışmaya daha imza attı. Dün gerçekleştirilen operasyonda 2 ayrı ikamette yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgisi olan şüpheliler gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri dün gece yaptıkları operasyonda 2 ayrı eve baskın yaptılar. İkametlerden birinde bulunan M.A. ve F.I. isimli şahıslar hakkında 'Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak' suçundan yasal işlem yapılarak İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadelerinin alınmasının ardından serbest serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler M.İ. ve İ.İ. hakkında ise yasal işlem yapıldı. Şüpheliler M.İ. ve İ.İ. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Şahısların ikametinde yapılan aramalarda 45 gram esrar, 7 kök kenevir ve bir adet hassas terazi ele geçirildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler tutuklanarak Bilecik M tipi kapalı cezaevine gönderildi. - BİLECİK

Emniyet Müdürlüğü, Bilecik, Bozüyük, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 04:23 Kaynak: İHA
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