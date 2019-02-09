Bozüyük'te Uyuşturucu Operasyonu
30 dakika önce
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcısı olduğu iddiasıyla bir süredir takip ettikleri A.K'yi yakaladı.
A.K. ile bu kişiden uyuşturucu aldığı öne sürülen T.E, A.D, V.D, E.Y. ve H.A. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda iki pompalı tüfek, kurusıkı tabanca, muşta, iki bıçak ve bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 04:07 Kaynak: AA
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