Son Dakika Haberleri: Bozüyük'te uyuşturucu operasyonu
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Bozüyük'te uyuşturucu operasyonu

17 dakika önce

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yolda durdurularak üst araması yapılan 3 şahsın üzerinde uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Bozüyük'te uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yolda durdurularak üst araması yapılan 3 şahsın üzerinde uyuşturucu maddeler ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri dün gece Yeni Mahalle mevkiinde devriye görevi yaparken durumlarından şüphelendikleri şahısları durdurarak arama yapmak istedi. Ekipleri gören şüpheliler kaçmaya çalışsa da yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 2.79 gram metamfetamin, 2.78 gram skunk ve 20 adet ecstacy tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden E.G. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken diğer şüpheliler R.B. ve C.E. İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. - BİLECİK

Bilecik, Bozüyük, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 03:06 Kaynak: İHA
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