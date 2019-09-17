Son Dakika Haberleri: Bozüyük'te uyuşturucu operasyonu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Bozüyük'te uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Bozüyük'te uyuşturucu operasyonuBİLECİK - Bilecik'in Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Bozüyük'te uyuşturucu operasyonu

BİLECİK - Bilecik'in Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken yapılan ev ve üst aramalarında çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri dün gece Yeni Mahalle mevkiinde devriye görevi yaparken durumlarından şüphelendikleri şahısları durdurarak arama yapmak istedi. Ekipleri gören şüpheliler kaçmaya çalışsa da yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirilirken şüpheliler gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden E.G. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken diğer şüpheliler R.B. ve C.E. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Diğer taraftan şüphelilerin üzerinden 2.79 gram metamfetamin, 2.78 gram skunk ve 20 adet ecstacy tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildiği kaydedildi.

Bozüyük'te uyuşturucu operasyonu

Emniyet Müdürlüğü, Bozüyük, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 07:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray'ın Club Brugge kadrosu açıklandı!
Çocuk hackerlara operasyon kamerada İki milyonluk vurgun yapan çocuk hackerlara operasyon anı saniye saniye kaydedildi Afrin'de terör operasyonu: 9 gözaltı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.9.2019 21:43:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bozüyük'te uyuşturucu operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]