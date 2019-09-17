Bozüyük'te uyuşturucu operasyonu

BİLECİK - Bilecik'in Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken yapılan ev ve üst aramalarında çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri dün gece Yeni Mahalle mevkiinde devriye görevi yaparken durumlarından şüphelendikleri şahısları durdurarak arama yapmak istedi. Ekipleri gören şüpheliler kaçmaya çalışsa da yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirilirken şüpheliler gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden E.G. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken diğer şüpheliler R.B. ve C.E. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Diğer taraftan şüphelilerin üzerinden 2.79 gram metamfetamin, 2.78 gram skunk ve 20 adet ecstacy tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildiği kaydedildi.