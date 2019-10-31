Bozüyük'te uyuşturucu operasyonu
6 saat önce
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde üzerinde uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 02:54 Kaynak: AA
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde üzerinde uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı.
Bursa-Bozüyük kara yolunda uygulama yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri bir aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramalarda 25 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü E.E. (33), işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.
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