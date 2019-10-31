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Bozüyük'te uyuşturucu operasyonu

6 saat önce

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde üzerinde uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı.

Bozüyük'te uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde üzerinde uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı.

Bursa-Bozüyük kara yolunda uygulama yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramalarda 25 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü E.E. (33), işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.

Bilecik, Bozüyük, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 02:54 Kaynak: AA
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