Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yol kontrolü sırasında durumundan şüphelendikleri aracı durdurdu. Yapılan aramalarda araç içerisine zulalanmış halde piyasa değeri 15 bin TL olan 40.94 gram metamfetamin, 1.34 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Hisarcık, Bilecik, Bozüyük, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bozüyük'te uyuşturucu operasyonu; 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

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