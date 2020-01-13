Bozüyük'te uyuşturucu operasyonu; 4 kişi tutuklandı - Son Dakika

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanarak mahkemeye sevk edilen 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda O.A., H.Ç. O.A.ve U.A. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 4.20 gram kubar esrar, 0.21 gram metamfetamin ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.



Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak ve ateşli silah ve bıçaklar kanununa muhalefet etmek suçundan yasal işlem yapıldı. Şüpheliler İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - BİLECİK