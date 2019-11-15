Bozüyük'te uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama

BİLECİK'in Bozüyük ilçesinde, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bozüyük Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu satan şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda A.E., E.S., K.Ş. ve K.D. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 32.34 gram erser, 3.97 gram metamfetamin, 0.93 gram kenevir tohumu, hassas terazi, 5 uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat, uyuşturucu maddeleri satışa hazır hale getirmekte kullanılan alüminyum folyo, 2 ruhsatsız pompalı tüfek, 4 tabanca fişeği ele geçirildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.E., E.S. ve K.Ş. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, K.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.