Son Dakika Haberleri: Bozüyük'te "Velinimetim Olur musun?" semineri
Son Dakika Yaşam Bozüyük'te 'Velinimetim Olur musun?' semineri

Bozüyük'te "Velinimetim Olur musun?" semineri

36 dakika önce

Bozüyük ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilçede bulunan ilköğretim okullarındaki velilere yönelik "Velinimetim Olur musun? "adlı seminerler düzenleniyor.

Bozüyük'te

Bozüyük ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilçede bulunan ilköğretim okullarındaki velilere yönelik "Velinimetim Olur musun? "adlı seminerler düzenleniyor.


Saffet Şeker İlköğretim Okulu'nda gerçekleşen seminere konuşmacı olarak Eğitimci-Yazar Muzaffer Tekelioğlu katıldı. Seminerde konuşan Tekelioğlu; sevginin önemini vurgulayarak sevgiden yoksun ailelerin çocuklarını arzu edilen şekilde yetiştirilmesi mümkün olmadığını ifade etti. Velilerin çocuklarına zaman ayırmalarını gerektiğini belirten Tekelioğlu; "Çocuklarımıza mutlaka zaman ayırmalıyız. Onların sıkıntılarını, dertlerini ve sevinçlerini paylaşmalıyız. Onlara sorumluluk duygusunu aşılamak için yapabileceği işleri vermeliyiz. Yatağını düzeltmek, eşyalarını dolabına yerleştirmek gibi davranışları kazanması için görevler vermeliyiz. Okulla irtibatlı olmalıyız, Öğretmenlerimizle çocuğumuzun davranışları hakkında bilgi alışverişinde bulunmalıyız" dedi.


İlgi ile izlenen söyleşinin sonunda Tekelioğlu "Her şey birle başlar. Bizler çocuğumuz topluma çıktığında davranışları ile olumlu yönde örnek olabiliyorsa. Adaletli davranıyorsa, yardımlaşma duygusunu kazanmışsa, cömert olabiliyorsa ve her şeye sevgi ile bakabiliyorsa biz görevimizi yapmışız demektir" diye belirtti.


Söyleşi sonunda velilerin duygu ve düşüncelerinin alınması ve sorularının cevaplanması ile son buldu. - BİLECİK

Bozüyük, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 03:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



8 yıllık kadavra törenle toprağa verildi
Hindistan'da skandal uygulama! Okulda kopyaya karton kutuyla önlem aldılar Kaçış Sendromu rahatsızlığı olan Mehmet Ali Erbil verdiği kilolarla şaşırttı Çocuklarının tecavüze uğradığını iddia eden aile, küçük kızı 35 yaşındaki adamla evlendirmiş

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2019 16:18:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bozüyük'te "Velinimetim Olur musun?" semineri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]