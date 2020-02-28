Bozüyük'te Vergi Haftası kutlamaları - Son Dakika
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Bozüyük'te Vergi Haftası kutlamaları

6 saat önce

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Vergi Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı.

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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Vergi Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı.


Vergi Dairesi Müdürü Şerife Madencan Uslu ve beraberindekiler ilk olarak Kaymakam Hasan Yaman'ı makamında ziyaret ettiler. Kaymakam Yaman'a çiçek takdim edilerek Vergi Haftası ile ilgili bilgiler verildi. Kaymakam Yaman, Vergi Dairesi Müdürü Şerife Madencan Uslu'ya ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi. Ayrıca Vergi Dairesini ziyaret eden lise ve ortaokul öğrencilerine Vergi Dairesi tanıtılarak verginin önemi konusunda bilgilendirmeler yapıldı:


Yapılan bilgilendirmede "Sağlıklı bir vergi bilincinin oluşturulması, verginin öneminin toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi ve vergiyi gönüllü ödeme alışkanlığının artırılması amacıyla her yıl Şubat aynın son haftası "Vergi Haftası " olarak kutlanmaktadır. Bu yıl da bu kapsamda 31. vergi haftasını kutluyoruz. Vergi Haftası, toplumumuzun tüm kesimlerinde gereken vergi bilincinin oluşturulması ve vatandaşlarımızda vergi vermenin alışkanlık haline gelmesi amacıyla önemli bir görevi yerine getirmektedir. Vergi ülkemizin büyüyüp gelişmesine doğrudan etki eden en önemli gelir kaynağıdır. Vergi ödemek, bir ülkede yaşayan her vatandaşın en kutsal görevlerinden biridir. Devletinde bu vergilerden topladıklarıyla en iyi şekilde hizmet sunması vatandaşlarına karşı yerine getirmesi gereken yükümlülüklerindendir


Vergi Haftası ülkemizin kalkınması, kamu hizmetlerinin vatandaşa daha etkin bir şekilde ulaşması ve gelecek nesillerin daha müreffeh bir ortamda yaşamasının, ödenen vergiler ile sağlanacağı bilincinin toplumun her kesimine verilmesi açısından büyük önem arz etmektedir." denildi. - BİLECİK

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Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 03:40 Kaynak: İHA
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