Bozüyük'te yasağa uymayan 162 kişiye idari para cezası uygulandı - Son Dakika

Bozüyük'te yasağa uymayan 162 kişiye idari para cezası uygulandı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 4 gün süreyle uygulanan sokağa çıkma yasağına uymayan 162 kişiye idari para cezası uygulandığı belirtildi.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 4 gün süreyle uygulanan sokağa çıkma yasağına uymayan 162 kişiye idari para cezası uygulandığı belirtildi.
Sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle birlikte hayat normale döndü. İçişleri Bakanlığının korona virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde 4 günlük bayram süresi boyunca sokağa çıkma kısıtlaması 26 Mayıs gece 00.00'da sona erdi. Kısıtlamaya ilçe halkı büyük oranda uyarken sokağa çıkma yasağına uymayanlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 798 TL ile 3 bin 150 TL arasında değişen rakamlarda idari para cezası uygulandığı kaydedildi. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi: 27.05.2020 04:28 Kaynak: İHA
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