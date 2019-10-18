Son Dakika Haberleri: Bozüyük'te yeni Vergi Dairesi Müdürü göreve başladı
Son Dakika Yaşam Bozüyük'te yeni Vergi Dairesi Müdürü göreve başladı

Bozüyük'te yeni Vergi Dairesi Müdürü göreve başladı

14 dakika önce

Bilecik'in Bozüyük Vergi Dairesi Müdürlüğü görevine atanan Şerife Madencan Uslu göreve başladı.

Bozüyük'te yeni Vergi Dairesi Müdürü göreve başladı, System.String[]

Bilecik'in Bozüyük Vergi Dairesi Müdürlüğü görevine atanan Şerife Madencan Uslu göreve başladı.


Ankara doğumlu olan Uslu, Anadolu Üniversitesi Maliye Bölümünü tamamladı. 1988 yılında ilk olarak Ankara Yıldırım Beyazıt Vergi Dairesinde göreve başladı. Sonrasında sırasıyla Konya Vergi Dairesinde müdür yardımcılığı, Yozgat Vergi Dairesi müdürlüğü, Sakarya Vergi Dairesi başkanlığı, Vergi Dairesi müdürlüğü ve Ankara Gelir ve Kurumlar Vergisi müdürlüğü görevlerini yürüttü. Uslu, son olarak da geçen günlerde Bozüyük Vergi Dairesi Müdürü olarak göreve başladı. - BİLECİK

Bilecik, Bozüyük, Ankara, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 02:43 Kaynak: İHA
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