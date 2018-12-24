Bozüyük'te Yeşil Alanlara Zarar Verildi
1 saat önce
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, orta refüjlerde yapılan yeşil alan düzenlemeleri kapsamında dikimi tamamlanmış olan yaklaşık 100 adet taflan kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yerlerinden sökülerek alındı.
Bilecik
'in Bozüyük
ilçesinde, orta refüjlerde yapılan yeşil alan düzenlemeleri kapsamında dikimi tamamlanmış olan yaklaşık 100 adet taflan kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yerlerinden sökülerek alındı.
Bozüyük Belediyesi tarafından Bozüyük Adliyesi ile belediye döner kavşağı arasında yer alan orta refüj düzenlemeleri kapsamında peyzaj çalışmaları Ekim ayı içerisinde tamamlandı. Çiçeklerle donatılmış yemyeşil görünümü ile beğeni kazanan orta refüjlerden 100 adet taflan ve bir miktar gülün yerlerinden sökülerek alınmak sureti ile peyzaj çalışmalarına zarar verildiği tespit edildi. Yapılanların çok üzücü olduğunu belirten Bozüyük Belediyesi yetkilileri "Yeşil alanlarımıza yapılan bu tür çirkin saldırılar bizleri fazlasıyla üzüyor. Biz Bozüyük Belediyesi olarak yeşil alanlarımızın miktarını arttırmak ve yeşil alanlarımızdaki çiçek ve ağaçlarımızın sayısını arttırarak daha estetik görünümler kazandırmak ve ilçemize her zaman daha güzel hizmetler yapma çabası içerisindeyiz. Yeşil alanlarımızı tahrip etmeye dolayısı ile kamu malına zarar vermeye hiç kimsenin hakkı yok. Yeşil alanlarımızda belediyemizin diğer hizmetleri gibi milletimizin parasıyla yapılıyor. Dolayısıyla zarar verilen her alan yine milletimize yansıyor. Tüm duyarlı vatandaşlarımızın yeşil alanlarına ve yapılan belediye hizmetlerine sahip çıkmasını istiyoruz" dediler. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 06:01 Kaynak: İHA
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