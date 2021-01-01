Bozüyük'te yılbaşı öncesi denetimler arttırıldı - Son Dakika

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yılbaşı öncesi alışveriş yerlerindeki denetimler arttırıldı.

Yaklaşan yılbaşı nedeniyle, kuruyemişçiler, fırınlar, pastaneler, tatlıcılar ve alkol satışı yapan yerler ile birlikte gıda üretim ve satış yerleri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Zabıta ve Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla denetlendi. Denetimlerde işletmelerin hijyen uygulamaları başta olmak üzere kullandıkları hammaddeler, alet ve ekipmanlar, sosyal mesafe, maske kullanımı başta olmak üzere işletmelerin gıda mevzuatlarına uygunluğu kontrol edildi.

Yapılan açıklamada; "Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmaları için denetimlerin yıl boyu sürdürüldüğünü belirterek, insanımızın sağlığının korunması için hep birlikte çalışmaya ihtiyacımız var. Halkımızın sağlığı birinci önceliğimizdir. Bu noktada biz ne kadar denetim yaparsak yapalım önemli olan vatandaşlarımızın da mümkün olduğunca satışa sunulan ürünlerin etiket bilgilerine ve muhafaza koşullarına dikkat etmesi ve karşılaştığı herhangi bir olumsuzluk durumunda vakit kaybetmeden Alo Gıda 174 hattını veya Bakanlığımız whatsApp ihbar hattını (0 501 174 0 174) araması gerekmektedir" denildi. - BİLECİK