Bozüyük'te yılın ilk karı yağdı
6 saat önce
Bozüyük'te mevsim itibari ile ilk kar yağdı, çatılar karla kaplandı.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 10:44 Kaynak: İHA
Bozüyük'te mevsim itibari ile ilk kar yağdı, çatılar karla kaplandı.
İlçede sabah erken saatlerde başlayan yoğun kar yağışı çatıları kar ile kaplarken yerlerde de birikmeye başladı. Beyaz örtü ile kaplanan ilçede güzel manzaralar oluştu. - BİLECİK
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