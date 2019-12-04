Son Dakika Haberleri: Bozüyük'te yılın ilk karı yağdı
Son Dakika Güncel Bozüyük'te yılın ilk karı yağdı - Son Dakika

Bozüyük'te yılın ilk karı yağdı

6 saat önce

Bozüyük'te mevsim itibari ile ilk kar yağdı, çatılar karla kaplandı.

Bozüyük'te yılın ilk karı yağdı, System.String[]

Bozüyük'te mevsim itibari ile ilk kar yağdı, çatılar karla kaplandı.


İlçede sabah erken saatlerde başlayan yoğun kar yağışı çatıları kar ile kaplarken yerlerde de birikmeye başladı. Beyaz örtü ile kaplanan ilçede güzel manzaralar oluştu. - BİLECİK

Bozüyük, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 10:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Özel okulda maaşlarını alamayan öğretmenler derse girmedi
Nihal Olçok doğruladı: Davutoğlu'nun partisinin kurucuları arasında olacağım Son dakika: Erdoğan ve Trump NATO Liderler Zirvesi'nde bir araya geldi Son dakika: Erdoğan'ın veto ettiği termik santraller düzenlemesi yasadan çıkarıldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 17:19:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bozüyük'te yılın ilk karı yağdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]