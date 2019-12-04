Bozüyük'te yılın ilk karı yağdı

Bozüyük'te mevsim itibari ile ilk kar yağdı, çatılar karla kaplandı.



İlçede sabah erken saatlerde başlayan yoğun kar yağışı çatıları kar ile kaplarken yerlerde de birikmeye başladı. Beyaz örtü ile kaplanan ilçede güzel manzaralar oluştu. - BİLECİK