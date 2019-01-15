Bozüyük'te Yoğun Kar Yağışı Etkili Oldu

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde öğlen saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan yoğun kar yağışı ilçeyi beyaz örtü ile kaplarken zaman zaman ulaşımda aksamalara neden oldu.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde öğlen saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan yoğun kar yağışı ilçeyi beyaz örtü ile kaplarken zaman zaman ulaşımda aksamalara neden oldu.



Bozüyük ilçe merkezinde gün boyu etkili olan kar yağışı ile birlikte Bozüyük Belediyesi ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı. Bozüyük Belediyesi ekipleri Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'nın talimatı ile kar yağışının etkisini göstermeye başladığı andan itibaren ilçe genelinde kar kürüme ve tuzlama çalışmalarına başladı. Ekipler özellikle hastane yolları, ana hatlar ve kentte yoğun olarak kullanılan dolmuş hatlarındaki çalışmalarını sürdürürken kar yağışı gün boyu aralıksız olarak devam etti. Vatandaşların her hangi bir olumsuzluk ile karşılaşmaması için kaldırım temizliği de yapan ekipler kaldırımlarda biriken karları temizleyerek yayaların ulaşımını kolaylaştırdı. İlçeyi kaplayan beyaz örtü aynı zamanda ilçe genelinde kartpostallık görüntülere neden oldu. İlçeye bağlı köy yollarının çoğunluğunun kapandığı ve kar yağışının dinmesiyle birlikte İl Özel İdaresi ekiplerince yol açma çalışmalarına başlanacağı kaydedildi. Ayrıca İlçe genelinde taşımalı sistemle eğitim verilen okullarda eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.



Diğer taraftan meteoroloji verilerine göre gün boyu devam eden ve gece geç saatlere kadar devam etmesi beklenen yoğun kar yağışının ardından yağışların Perşembe günü itibariyle etkisini kaybedeceği bildirildi. - BİLECİK

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