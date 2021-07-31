Bozüyük'te yol ve çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Bozüyük'te yol ve çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor
31.07.2021 10:38
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yaşam alanlarını daha düzenli bir hale getirebilmek amacı ile ilçenin cadde ve sokaklarında Bozüyük Belediyesi tarafından başlatılan yol ve kaldırım düzenleme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yaşam alanlarını daha düzenli bir hale getirebilmek amacı ile ilçenin cadde ve sokaklarında Bozüyük Belediyesi tarafından başlatılan yol ve kaldırım düzenleme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Belediye Fen İşleri Müdürlüğünce ihtiyaç duyulan her noktada devam eden yol ve kaldırım düzenleme çalışmaları kapsamında kilit taşı bakım ve yenileme çalışmaları ağırlıklı olarak Yeni Mahalle ve Kasımpaşa Mahallesi'nde sürdürülürken yapılan çalışmalar ile yol ve kaldırımlar iyileştirilerek daha düzenli bir hale getiriyor. Ayrıca yapımı tamamlanan Yeşilkent Kültür ve Sosyal Tesisi çevresindeki çevre düzenleme çalışmalarını da sürdüren ekipler bölgedeki kaldırım yapımı, çevre temizliği ve yol düzenleme çalışmalarına da devam ediyor. - BİLECİK
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