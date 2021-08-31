Bozüyük'te Zafer Bayramı coşkuyla kutladı - Son Dakika

Bilecik Bozüyük'te 30 Ağustos Zafer Bayramı belediyemiz tarafından düzenlenen görkemli kutlamalara sahne oldu.

Bozüyük Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeni ile düzenlenen fener alayı yoğun ilgi gördü. Fener alayına katılan Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu vatandaşları selamlayarak hemşehrilerinin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı. Emniyet müdürlüğü binası önünden kalabalık bir grup halinde başlayan fener alayı meşaleler ve marşlar eşliğinde büyük bir coşku ile ilçe merkezine doğru ilerledi. İsmet İnönü Caddesi boyunca vatandaşlar yollarda, evlerinin cam ve balkonlarından bayrakları ile fener alayına ve marşlara eşlik etti. Klasik araç tutkunları da fener alayına katılarak bayram coşkusuna ortak oldu. Büyük bir coşku ile gerçekleştirilen fener alayı Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi. Cumhuriyet Meydanı'nda ise belediye tarafından ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü kutlama programları çerçevesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı için özel olarak Belediye Tiyatrosu ve ilçe müzisyenleri tarafından hazırlanan, Nazım Hikmet'in Kuvay-i Milliye Destanı ve Nutuk'tan anlatıların yer aldığı "Onlar" adlı program sahnelendi. Program öncesinde konuşan Başkan Bakkalcıoğlu 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayarak "Bu gün 30 Ağustos. 30 Ağustos Dumlupınar Zaferi'nin 99. yıl dönümü. Kısaca bir cümleyle söylüyoruz değimli? Ama o mücadele öyle kısa değil. Bu gün sadece kazanılmış bir zafer değil. 19 Mayıs 1919'da Samsun'dan başlıyor o zafer. O zaferin izleri 3 yıl 3 ay sürüyor. Atalarımız 3 yıl 3 ay düşmandan bu vatanı kurtarmak için kan dökmüş, can vermiş. Şimdi biz bu bayramlarda sadece bir gün bir yürüyüşle bir şekilde kutlamaya çalışıyoruz ama o günler nasılmış bilmiyoruz" dedi.

Başkan Bakkalcıoğlu'nun konuşmasının ardından sahnelenen "Onlar" yoğun ilgi görürken alanı dolduran izleyiciler programı büyük bir ilgi ve coşkuyla izledi. Programın anlatıcıları belediye tiyatro eğitmenleri Kıvanç Pehlivanoğlu, İlknur Nazlı ve Özgür Yamacı da göstermiş oldukları muhteşem performanslarıyla beğeni ile izlendi. Kurtuluş destanının anlatıldığı, zaman zaman duygulu, zaman zaman gururlu anların yaşandığı müzikli şiirli anlatı programının düzenlemesi Belediye Tiyatrosuna, müzik düzenlemesi ise Semah Açıkel'e ait. Bayram coşkusu programın sonunda hep bir ağızdan söylenen marşlarla doruğa çıkarken program bitiminde sahneye gelen Başkan Bakkalcıoğlu etkinlikte görev alan herkesi tebrik ederek çiçek takdiminde bulundu. - BİLECİK