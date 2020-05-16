Bozüyük'teki düzenlenen operasyonda 42 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Operasyonda her iki otomobilde bulunan M.O, A.Y, N.Y. ve İ.E'yi gözaltına aldı.

Ekipler, kara yolunda durdurdukları iki otomobilde, 42 gram uyuşturucu madde ile 5 adet uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat ele geçirdi.

Bozüyük 'te durdurulan iki otomobilde 42 gram uyuşturucu madde ile 5 adet uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat ele geçirildi.

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