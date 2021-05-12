Bozüyük'teki Erikli Tabiat Parkı'nın yeniden düzenlenmesi için ihale yapıldı - Son Dakika

Bozüyük'teki Erikli Tabiat Parkı'nın yeniden düzenlenmesi için ihale yapıldı

12.05.2021 12:43
Bozüyük'teki Erikli Tabiat Parkı'nın yeniden düzenlenmesi için ihale yapıldı, System.String[]

AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Bozüyük ilçesinde Atatürk Köşkü'nün de yer aldığı Erikli Tabiat Parkı'nın yeniden düzenlenmesi için ihalenin yapıldığını duyurdu.

AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Bozüyük ilçesinde Atatürk Köşkü'nün de yer aldığı Erikli Tabiat Parkı'nın yeniden düzenlenmesi için ihalenin yapıldığını duyurdu.

Yağcı, yaptığı yazılı açıklamada, bölgenin 2018 yılında tabiat parkı olarak onaylandığını anımsattı.

Bu alanın yeniden düzenlenerek halkın hizmetine sunulması için 5,5 milyon lira tutarındaki ihalenin yapılıp yer teslim sözleşmesi imzalandığını belirten Yağcı, "İnşallah 19 Eylül 2022 tarihinde iş bitirilecektir. Atatürk Köşkü ve Erikli Tabiat Parkı Bilecik'imize, Bozüyük'ümüze, hemşehrilerimize hayırlı olsun. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Tarım Orman Bakanımız olmak üzere emeği geçen ve katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Milletvekili Selim Yağcı projenin, Atatürk Köşkü'nün restorasyonu, doğa eğitim merkezi, hizmet evi, mescit gibi mevcut yapıların tadilatı, sıhhi tesis, tuvalet, bebek bakımı, foseptik, çadırlı kamp alanı, giriş kontrol ünitesi, yağmur barınağı, seyir terası, büfe ve çevre düzeni alanının yeniden tesis edilmesi, elektrik ve su gibi altyapı çalışmalarını içerdiğini bildirdi.

Mustafa Kemal Atatürk, Bilecik, Bozüyük, Erikli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bozüyük'teki Erikli Tabiat Parkı'nın yeniden düzenlenmesi için ihale yapıldı - Son Dakika


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