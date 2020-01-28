Bozüyük tekvandocularına milli görev - Son Dakika
Son Dakika Spor Bozüyük tekvandocularına milli görev - Son Dakika Spor

Bozüyük tekvandocularına milli görev

6 saat önce

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tekvando kursiyerleri ocak ayı içerisinde yapılan Türkiye Büyükler ve Gençler Taekwondo Şampiyonası'nda milli takıma girme başarısını yakaladı.

Bozüyük tekvandocularına milli görev, System.String[]

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tekvando kursiyerleri ocak ayı içerisinde yapılan Türkiye Büyükler ve Gençler Taekwondo Şampiyonası'nda milli takıma girme başarısını yakaladı.


Büyükler Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda Türkiye 3'üncüsü olan Hanife Ayan ile Türkiye 5'incisi Hatice Erdoğan milli takım forması ile İstanbul'da 03-07 Şubat 2020 tarihlerinde yapılacak olan 7. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası'nda, Türkiye'yi temsil edecekler.


Ayrıca 18-23 Ocak 2020 tarihlerinde Gençler Türkiye Taekwondo Şampiyonas'ında Türkiye 2'inciliği elde eden Nisa Arıkan ve geçen yıl aldıkları başarılarından dolayı Şüheda Yangın ile Yıldız Kızlar Dünya 3'üncüsü, Avrupa 2'incisi Zeynep Nur Sarıçiçek de milli takıma davet edildiler.


Bozüyük gibi bir ilçeden Taekwondo Milli Takımı'na 5 sporcu vermenin gururunu yaşadıklarını belirten Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Levent Susam, "Merkezimizde sportif çalışmalarımız işinin ehli antrenörler nezaretinde düzenli ve disiplinli bir şekilde profesyonel olarak devam ediyor. Aldığımız başarılar bunun göstergesidir. Tüm antrenörlerimizi ve sporcularımızı tebrik ediyorum. Milli forma ile bayrağımızı dalgalandıracaklarına canı gönülden inanıyorum" dedi. - BİLECİK

Türkiye, Bozüyük, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 05:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan İranlı rapçı Amır Hosseın, İstanbul'da yakalandı
İranlı şarkıcı gözaltında Trump'ın açıkladı tek taraflı 'Yüzyılın Anlaşması'na Türkiye'den peş peşe tepkiler Beşiktaş, Nazım Sangare'nin peşinde

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2020 23:34:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bozüyük tekvandocularına milli görev - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]