Bozüyük tekvandocularına milli görev

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tekvando kursiyerleri ocak ayı içerisinde yapılan Türkiye Büyükler ve Gençler Taekwondo Şampiyonası'nda milli takıma girme başarısını yakaladı.



Büyükler Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda Türkiye 3'üncüsü olan Hanife Ayan ile Türkiye 5'incisi Hatice Erdoğan milli takım forması ile İstanbul'da 03-07 Şubat 2020 tarihlerinde yapılacak olan 7. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası'nda, Türkiye'yi temsil edecekler.



Ayrıca 18-23 Ocak 2020 tarihlerinde Gençler Türkiye Taekwondo Şampiyonas'ında Türkiye 2'inciliği elde eden Nisa Arıkan ve geçen yıl aldıkları başarılarından dolayı Şüheda Yangın ile Yıldız Kızlar Dünya 3'üncüsü, Avrupa 2'incisi Zeynep Nur Sarıçiçek de milli takıma davet edildiler.



Bozüyük gibi bir ilçeden Taekwondo Milli Takımı'na 5 sporcu vermenin gururunu yaşadıklarını belirten Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Levent Susam, "Merkezimizde sportif çalışmalarımız işinin ehli antrenörler nezaretinde düzenli ve disiplinli bir şekilde profesyonel olarak devam ediyor. Aldığımız başarılar bunun göstergesidir. Tüm antrenörlerimizi ve sporcularımızı tebrik ediyorum. Milli forma ile bayrağımızı dalgalandıracaklarına canı gönülden inanıyorum" dedi. - BİLECİK