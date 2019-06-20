Son Dakika Haberleri: Bozüyük'ten Bülent Eczacıbaşı'na ziyaret
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Bozüyük'ten Bülent Eczacıbaşı'na ziyaret

2 saat önce

Eski Devlet Bakanı ve Milletvekili Bahattin Şeker, ilçe Kaymakamı Hasan Yaman, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ve beraberindeki bir heyetle Bülent Eczacıbaşı'nı ziyaret etti.

Bozüyük'ten Bülent Eczacıbaşı'na ziyaret, System.String[]
Eski Devlet Bakanı ve Milletvekili Bahattin Şeker, ilçe Kaymakamı Hasan Yaman, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ve beraberindeki bir heyetle Bülent Eczacıbaşı'nı ziyaret etti.

Ticaret Odası Başkanı Buğra Levent, CHP İlçe Başkanı İhsan Esel ve AK Parti İlçe Başkanı Hüsnü Ersoy'un da katıldığı ziyarette karşılıklı olarak fikir alış verişinde bulunuldu. Ziyaretin sonunda Kaymakam Yaman ve Başkan Bakkalcıoğlu, Bülent Eczacıbaşı'na ziyaretin anısına hediye takdiminde bulundu. Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı da misafirlerine ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 11:53 Kaynak: İHA
Bahattin Şeker, Milletvekili, Eczacıbaşı Topluluğu, Güncel
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