Bozüyük'ten Bülent Eczacıbaşı'na ziyaret
2 saat önce
Eski Devlet Bakanı ve Milletvekili Bahattin Şeker, ilçe Kaymakamı Hasan Yaman, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ve beraberindeki bir heyetle Bülent Eczacıbaşı'nı ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 11:53 Kaynak: İHA
Eski Devlet Bakanı ve Milletvekili Bahattin Şeker
, ilçe Kaymakamı Hasan Yaman
, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu
ve beraberindeki bir heyetle Bülent Eczacıbaşı
'nı ziyaret etti.
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İlçe Başkanı Hüsnü Ersoy'un da katıldığı ziyarette karşılıklı olarak fikir alış verişinde bulunuldu. Ziyaretin sonunda Kaymakam Yaman ve Başkan Bakkalcıoğlu, Bülent Eczacıbaşı'na ziyaretin anısına hediye takdiminde bulundu. Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı da misafirlerine ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti. - BİLECİK
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