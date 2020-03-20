Bozüyük'ten işaret dilinde evde kalın çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Genel Bozüyük'ten işaret dilinde evde kalın çağrısı - Son Dakika

Bozüyük'ten işaret dilinde evde kalın çağrısı

6 saat önce

Bozüyük'ten işaret dilinde evde kalın çağrısı Korona virüs riskine karşı 14 kural işaret dili ile anlatıldı Bilecik Bozüyük'te işitme engellilere yönelik hazırlanan klipte işaret dili ile korona virüs riskine karşı 14 kural anlatıldı.

Bozüyük'ten işaret dilinde evde kalın çağrısı

Korona virüs riskine karşı 14 kural işaret dili ile anlatıldı

BİLECİK - Bilecik Bozüyük'te işitme engellilere yönelik hazırlanan klipte işaret dili ile korona virüs riskine karşı 14 kural anlatıldı.

Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi İşaret Dili Kursu öğretmeni Ece Demiray, işitme engelliler için hazırladığı 14 kural video klibini sosyal medyada paylaştı. Tüm dünyayı etkileyen ve maalesef ülkemizde de görülen ve her geçen gün vaka sayısı artan korona virüsüne karşı uygulanacak 14 kuralın işaret dili ile videosunu hazırlayan Demiray, bu klip ile işitme engellilere korona virüsten nasıl korunacaklarını anlattı. İşaret Dili Kursu öğretmeni Ece Demiray ayrıca video klibinin sonunda, "Türk Milleti bu zorlu zamanı bitirecektir. Şimdilik yapmamız gereken evde kalmaktır. Lütfen evde kalın" diyerek herkese evde kalma çağrısı yaptı.

Bozüyük'ten işaret dilinde evde kalın çağrısı

Bilecik, Bozüyük, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 08:10 Kaynak: İHA

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