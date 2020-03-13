Bozüyük TSO Başkanı Levent: "Vatandaşları mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacağız" - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Bozüyük TSO Başkanı Levent: 'Vatandaşları mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacağız' - Son Dakika

Bozüyük TSO Başkanı Levent: "Vatandaşları mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacağız"

7 saat önce

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Buğra Levent, korona virüs sonrasında ilçede bazı işletmelerin söz konusu durumu kullanarak ticari ürünlerde haksız fiyat artışı gerçekleştirdiği şikayetlerinin taraflarına ulaştığını söyledi.

Bozüyük TSO Başkanı Levent:

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Buğra Levent, korona virüs sonrasında ilçede bazı işletmelerin söz konusu durumu kullanarak ticari ürünlerde haksız fiyat artışı gerçekleştirdiği şikayetlerinin taraflarına ulaştığını söyledi.


Başkan Buğra Levent, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası olarak "Corona Virüsü'nü fırsat bilerek ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı Odamız olarak disiplin mekanizmalarını çalıştıracağımızı ve bu haksızlıkları yapan firmalara hak ettikleri cezaları vereceğimizi bir kez daha buradan kamuoyuna duyururuz. Herkes bilmeli ki; Vatandaşı mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacağız" dedi. - BİLECİK

Bilecik, Bozüyük, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 10:35 Kaynak: İHA
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