Son Dakika Haberleri: Bozüyük Ulu Cami'de aşure ikramı
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Bozüyük Ulu Cami'de aşure ikramı

21 dakika önce

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Ulu Cami Derneği tarafından cami cemaati ve vatandaşlara Cuma namazı sonrasında bin 500 kişilik aşure ikramı yapıldı.

Bozüyük Ulu Cami'de aşure ikramı, System.String[]

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Ulu Cami Derneği tarafından cami cemaati ve vatandaşlara Cuma namazı sonrasında bin 500 kişilik aşure ikramı yapıldı.


Cami derneği yetkilileri, yapılan aşure ikramı ile ilgili "Allah'ın ihsan ve kereminin bollaştığı, bolluk ve bereketin arttığı Muharrem ayında Yüce Rabbimiz, bizlere de af ve mağfiret dilememiz için bir imkan vermiştir. Biz de dayanışma, paylaşma, dostluk ve kardeşlik duygularının pekiştiği bu mübarek ayda ortak değerimiz aşure geleneği yaşatmaya çalıştık" dedi.


Aşure ikramında İlçe Müftü Vekili Vaiz Yasin Kara, AK Parti İlçe Başkanı Hüsnü Ersoy, İl Genel Meclis Üyeleri Mesut Çetin ve Erdinç Gesge, AK Parti ilçe yönetimi, bazı kurum müdürleri, cami cemaati ve çok sayıda vatandaş yer aldı. - BİLECİK

AK Parti, Bilecik, Bozüyük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 02:15 Kaynak: İHA
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