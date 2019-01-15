Bozüyük'ün Yenilgisiz Sultanları, Gözünü Birinci Lige Dikti

Bozüyük Belediye İdman Yurdu Bayan Voleybol Takımı, grubunda ulaştığı 13 maçta 13 galibiyetle 1. Lig'e yükselme yolunda önemli avantaj elde etti.

Bozüyük Belediye İdman Yurdu Bayan Voleybol Takımı, grubunda ulaştığı 13 maçta 13 galibiyetle 1. Lig'e yükselme yolunda önemli avantaj elde etti.



Türkiye Bayanlar Voleybol 2. Ligi'nde mücadele eden ve çoğunluğu üniversite öğrencilerinden kurulu Bozüyük Belediye İdman Yurdu, son olarak önceki gün oynadığı maçta Zonguldak DSİ'yi 3-0 yenerek 13'üncü galibiyetini aldı.



Ligde mağlubiyet ile tanışmayan ve ilçe halkının büyük desteğini gören, her maçında tribünlerin tamamen dolan takımın başarılı bayan sporcuları, büyük takdir topluyor.



Takım antrenörü Gökhan Rahman Çokşen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 13 yıl Galatasaray'ın tüm kademelerinde çalıştığını söyledi.



Birçok takımda 23 yıl görev yaptığını dile getiren Çokşen, geçen hafta Bozüyük Belediye İdman Yurdu'na takımına transfer olduğunu vurgulayarak, "Ben buraya geldiğimde 11 maçlık bir dönem vardı. Benden önceki arkadaşıma çok teşekkür ediyorum, harika bir dönem geçirmişler. Bugün oynadığımız maç ile 13 galibiyet alarak grup birinciliğini garantiledik." diye konuştu.



Bu takım hedefe gitmek için kuruldu



Bundan sonraki hedeflerinin yarı final ve final olduğunu belirten Çokşen, şöyle devam etti:



"Kadromuz 12 kişi, içinde öğrenci arkadaşlarımız da var. Ara transfer dönemine girdik iki kişi takviye yaparak finale iddialı gitmeye hazırlanıyoruz. Tecrübeli, genç ve öğrenci arkadaşlarımız var. İzmir'den, Eskişehir'den, İstanbul'dan gelen öğrenci sporcu arkadaşlarımız var. Milli sporcumuz yok. Çok iyi bir yönetim var, mümkün olduğunca bizle ilgileniyorlar. Boyüzük çok güzel bir yer. Zaten bu takım sene başında hedefe gitmek için kuruldu. Haftanın 6 günü çalışıyoruz. Dörtlü finali kazanarak bir üst lige çıkacağız."



Kenetlendiler başaracaklar



Kulüp Başkanı Veli Çelik ise iki yıl önce Bozüyük'te voleybol kültürünün eksik olduğunun farkına vardıklarını kaydetti.



Özellikle iki yıldır voleybola ciddi anlamda yatırım yaptıklarını anlatan Çelik, "Tek hedefimiz şu anda yenilgi yüzü görmeyen takımımızı birinci lige çıkarmak. Özellikle alt yapılara ciddi yatırımlar yapıyoruz. 6 maçımız kaldı, 6'da 6 yaparak Play-Of'lara mart ayında iddialı gideceğiz. Her şey planlı programlı yürüyor. 30'un üzerinde iş veren bize destek veriyor. Şehir olarak kenetlendik, seyirci müthiş. Bin 500 kişilik salon yaptırıyoruz, başaracağız. " ifadelerini kullandı.



"Hiç yenilmedik, yenilmeyeceğiz"



Takım kaptanı 26 yaşındaki Büşra Göral, Bursa'da yaşadığını aktararak, "Bu yıl Bozüyük'te kalıyorum. Spora 11 yaşında Bursa'da başladım. Çok sayıda takımda oynadım. Kısa vadede hayal ettiğimiz yerdeyiz. Hiç mağlup olmadık, inşallah bundan sonra da hiç yenilmeden Play-Of'lara adımızı yazdıracağız. Ardından 1. Lig'e çıkacağız." diye konuştu.



Takımın oyun kurucusu 32 yaşındaki Zehra Coşkun, normalde Samsun'da yaşadığını dile getirerek, "8 yaşında voleybola başladım. Çok sayıda takımda oynadım. Önümüzde yarı final ve final var, önemli olan orası. Hedefimiz bu sene bir üst tur. İki sene sonra da Venüs Sultanlar Ligi. Takımın bize tahsis ettiği üç ev var. Oralarda kalıyoruz, çok iyi arkadaşlığımız var. Başaracağımıza inancımız tam." dedi.

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