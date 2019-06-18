Son Dakika Haberleri: Bozüyük ve Gölpazarı'ndan Kaymakamı Oray Güven'e ziyaret
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Bozüyük ve Gölpazarı'ndan Kaymakamı Oray Güven'e ziyaret

1 saat önce

Bilecik'in Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman ve Gölpazarı Kaymakamı İbrahim Güneş, Pazaryeri İlçe Kaymakamlığına atanan ve görevine yeni başlayan Kaymakam Oray Güven'e hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak görevinde başarılar diledi.

Bozüyük ve Gölpazarı'ndan Kaymakamı Oray Güven'e ziyaret, System.String[]
Bilecik'in Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman ve Gölpazarı Kaymakamı İbrahim Güneş, Pazaryeri İlçe Kaymakamlığına atanan ve görevine yeni başlayan Kaymakam Oray Güven'e hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak görevinde başarılar diledi. Kaymakam Oray Güven, Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman'ın ve Gölpazarı Kaymakamı İbrahim Güneş'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 05:29 Kaynak: İHA
İbrahim Güneş, Hasan Yaman, Gölpazarı, Bozüyük, Yaşam
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