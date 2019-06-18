Bozüyük ve Gölpazarı'ndan Kaymakamı Oray Güven'e ziyaret
1 saat önce
Bilecik'in Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman ve Gölpazarı Kaymakamı İbrahim Güneş, Pazaryeri İlçe Kaymakamlığına atanan ve görevine yeni başlayan Kaymakam Oray Güven'e hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak görevinde başarılar diledi.
Bilecik
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 05:29 Kaynak: İHA
'in Bozüyük
Kaymakamı Hasan Yaman
ve Gölpazarı
Kaymakamı İbrahim Güneş
, Pazaryeri
İlçe Kaymakamlığına atanan ve görevine yeni başlayan Kaymakam Oray Güven'e hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak görevinde başarılar diledi. Kaymakam Oray Güven, Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman'ın ve Gölpazarı Kaymakamı İbrahim Güneş'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti. - BİLECİK
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