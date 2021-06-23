-"Bizim Kızlar" Final Grubundaki Maçları 4.'Lükle Tamamladı 23 Haziran 2021, 20: 04

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı final grubundaki maçları 4. olarak bitirdi.

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı kazananın 2. Lige çıkacağı bölgesel lig final müsabakalarında umduğunu bulamadı. Kazanmak için yoğun çaba sarf eden "Bizim Kızlar" 3 maçta da setlerin çoğunu yakın farklarla rakibine verdi. Son maçını Bursa Büyükşehir Belediyesi Voleybol Takımı ile oynayan "Bizim Kızlar" 2 seti almayı başardı. 5 set oynanan ve oldukça heyecanlı geçen maçta Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı müsabakayı 22-25, 24-26, 26-24, 25-17 ve 7-15 kaybetti. Final grubunda oynanan maçlarda 1. 'liği Balıkesir Havran Fatih Spor elde ederek 2. Lige çıkmaya hak kazandı. Müsabakalarda 2. Manisa Seramiksan Spor, 3. Bursa Büyükşehir Belediyesi Voleybol Takımı olurken Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı da 4. 'lüğü elde etti. Maçların ardından düzenlenen tören ile sporculara kupa ve ödülleri takdim edildi.

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Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı final grubundaki maçları 4. olarak bitirdi.

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı kazananın 2. Lige çıkacağı bölgesel lig final müsabakalarında umduğunu bulamadı. Kazanmak için yoğun çaba sarf eden "Bizim Kızlar" 3 maçta da setlerin çoğunu yakın farklarla rakibine verdi. Son maçını Bursa Büyükşehir Belediyesi Voleybol Takımı ile oynayan "Bizim Kızlar" 2 seti almayı başardı. 5 set oynanan ve oldukça heyecanlı geçen maçta Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı müsabakayı 22-25, 24-26, 26-24, 25-17 ve 7-15 kaybetti. Final grubunda oynanan maçlarda 1. 'liği Balıkesir Havran Fatih Spor elde ederek 2. Lige çıkmaya hak kazandı. Müsabakalarda 2. Manisa Seramiksan Spor, 3. Bursa Büyükşehir Belediyesi Voleybol Takımı olurken Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı da 4. 'lüğü elde etti. Maçların ardından düzenlenen tören ile sporculara kupa ve ödülleri takdim edildi.